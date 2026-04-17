La sindaca Ferdinandi elogia il Festival del giornalismo | In città migliaia di professionisti e appassionati
Il Festival del Giornalismo Internazionale si sta svolgendo a Perugia, attirando professionisti e appassionati da tutto il mondo. La sindaca ha espresso apprezzamento per l’evento, sottolineando come in città siano presenti migliaia di persone, tra giovani, esperti e interessati alle tematiche dell’informazione e delle nuove tecnologie. La manifestazione, giunta alla sua edizione, si conferma anche come un’occasione di confronto e formazione di livello internazionale.
Il Festival del Giornalismo Internazionale, in corso a Perugia, si conferma non solo come appuntamento formativo e culturale di valore mondiale, ma è anche uno di quegli appuntamenti che sta portando in città tanti giovani, oltre a professionisti e appassionati dell'informazione e delle nuove.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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