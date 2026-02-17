L’uno in più uno in meno sull’infortunio di Rrahmani dimostra quanto Conte si sia napoletanizzato

Durante la partita contro la Roma, Rrahmani si è infortunato, e Antonio Conte ha reagito con un commento diretto: “Uno in più, uno in meno”. La frase riflette il suo modo di affrontare le difficoltà, mantenendo il tono tranquillo anche in momenti complicati. Conte, noto per il suo atteggiamento deciso, si è mostrato ancora più napoletano nel modo di gestire la situazione, come se avesse voluto trasmettere sicurezza alla squadra.

All'infortunio di Rrahmani, occorso durante la sfida contro la Roma, Antonio Conte ha risposto con uno stoico: "Uno in più, uno in meno". Palese come ormai abbia abbracciato totalmente un certo tipo di filosofia tutta partenopea. Il bel pezzo di Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport. Conte invaso da un partenopeo stoicismo. Scrive Carratelli: Se Conte si lamenta, l'Italia delle poco allegre comari di Windsor, acquartierate sul 45esimo parallelo nord, vanno in solluchero. C'è un gusto immenso nel dare del piangina all'uomo che li ha sedotti e abbandonati. In più c'è ora il dispetto che alleni una squadra della bassa Italia, questo luogo geografico degno di ogni irrisione e disprezzo, Napule 'na carta sporca Contro la Roma, perso anche Rrahmani, al quale si allunga la coscia sinistra rincorrendo Wesley, ahi che dolore, Conte viene folgorato dalla secolare sapienza di Partenope e nun chiagne cchiù.