In Sicilia e Calabria, Teach For Italy cerca docenti che vogliono contribuire a cambiare il sistema scolastico. La loro iniziativa si focalizza su territori dove persistono disparità e problemi di dispersione scolastica. Il direttore generale dell'organizzazione ha affermato che il futuro di ogni studente non dovrebbe dipendere dal luogo di nascita. La questione riguarda non solo la qualità dell’istruzione, ma anche l’umanità e le prospettive di tutti i giovani.

Disuguaglianze, dispersione, risposte spesso carenti rispetto alle domande. Non solo di apprendimento, ma di umanità, e di futuro. La scuola italiana è chiamata a sfide sempre più ardue e non vorrebbe lasciare indietro nessuna delle giovani vite che le vengono fiduciosamente affidate. Diversi i percorsi, ma il protagonista è uno: il corpo docente, cui tocca la responsabilità di orientare non solo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La Scuola secondo la Costituzione: il Modello Sud e Isole di Teach For Italy che cerca “docenti del cambiamento” in Sicilia e Calabria. Il dg Piscopo: il futuro non deve dipendere da dove nasci

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