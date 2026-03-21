Il 28 marzo a Messina si terrà una manifestazione organizzata dalla CISAL Calabria e dalla CISAL Sicilia. L'evento è promosso dal comitato “Rete Civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno” e coinvolge anche altre organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e movimenti civici provenienti da tutta la Sicilia e dalla Calabria. La manifestazione si svolge nel capoluogo siciliano e si concentrerà su temi legati al Ponte, al lavoro e al futuro del Sud.

CISAL Calabria e CISAL Sicilia saranno a Messina sabato 28 marzo per la manifestazione promossa dal comitato “Rete Civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno” insieme a organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e movimenti civici di tutta la Sicilia e la Calabria. Una partecipazione convinta, che affonda le radici in una posizione da tempo consolidata in seno alla Confederazione: il Ponte sullo Stretto non è una questione ideologica, è una questione di lavoro. “La CISAL ha sempre considerato il Ponte un’opera di respiro europeo e un’occasione irripetibile sul piano occupazionale” - dichiarano il Commissario regionale CISAL Calabria Vitaliano Papillo e il Coordinamento regionale CISAL Sicilia Giuseppe Badagliacca e Nicolò Scaglione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - CISAL Calabria e Sicilia: “Il 28 marzo a Messina per il Ponte, per il lavoro, per il futuro del Sud”

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