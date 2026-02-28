Librino di Catania la biblioteca creata da studenti e professoresse Teach for Italy e poi incendiata | Odio la scuola ma la biblioteca non la dovevano toccare INTERVISTA

Nella scuola “Pestalozzi” di Librino, a Catania, studenti e professoresse di Teach for Italy avevano creato una biblioteca che rappresentava un punto di riferimento per la comunità. Recentemente, l’edificio è stato oggetto di un incendio che ha danneggiato gravemente la struttura. Un’intervista raccoglie le reazioni di alcuni presenti, tra cui un insegnante che ha commentato con amarezza: “Odio la scuola, ma la biblioteca non la dovevano toccare”.

S'era da poco verificato un autentico miracolo nella scuola "Pestalozzi" di Catania, un istituto omnicomprensivo situato nel difficile quartiere Librino-Villaggio S. Agata. Siamo nella periferia di Catania, un territorio nel quale il disagio socio-economico e culturale rappresenta la prima causa di un'emergenza educativa e di un tasso di dispersione scolastica che la comunità educante è impegnata a prevenire e combattere con ogni mezzo

