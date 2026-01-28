La microstoria nella prassi didattica della Veneziano- Novelli

A Monreale, si lavora per portare la storia tra i banchi di scuola. Nell’ambito del progetto “Fare storia con gli oggetti”, insegnanti, parrocchia e associazioni locali uniscono le forze per far conoscere ai ragazzi le storie che si nascondono dietro gli oggetti quotidiani. L’obiettivo è far capire ai giovani il valore della microstoria e coinvolgerli in modo pratico e diretto.

Monreale – Nell'ambito del progetto didattico "Fare storia con gli oggetti", realizzato in collaborazione con la parrocchia Santa Maria Nuova, l 'Amministrazione comunale e la Pro loco di Monreale, gli.

