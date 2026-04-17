Durante un evento presso il ministero dell’Istruzione e del Merito, sono state presentate ventuno iniziative provenienti da scuole di tutta Italia, una per ogni regione e provincia autonoma. Queste pratiche, selezionate tra 450 proposte, rientrano nel progetto “La scuola ferma i bulli” e coinvolgono studenti e insegnanti che si impegnano contro il fenomeno del bullismo. La presentazione ha evidenziato le diverse strategie adottate nelle scuole per affrontare questa problematica.

AGI - Studenti e insegnanti in campo contro il bullismo. Durante l’iniziativa “La scuola ferma i bulli” sono state presentate al ministero dell’Istruzione e del merito, 21 buone pratiche di altrettante scuole (una per ciascuna regione e provincia autonoma) individuate tra 450 proposte complessive. Gli studenti, attraverso contributi audiovisivi, testimonianze e momenti di confronto, hanno presentato le proprie esperienze, incoraggiando altri studenti a condividere e a replicare la propria 'buona pratica'. "Un messaggio emerso chiaramente - ha spiegato - quando ho incontrato il giovane studente che ha salvato la sua insegnante da un’atroce aggressione a Trescore Balneario.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "La scuola ferma i bulli": 21 progetti da tutta Italia

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Panoramica sull’argomento

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