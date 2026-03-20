Cosa fare a Roma questo weekend | San Lorenzo apre le porte all’arte diffusa e gratuita

Da iodonna.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma questo fine settimana, il quartiere di San Lorenzo si anima con l’arte diffusa e gratuita, offrendo ai visitatori un’occasione per scoprire spazi e opere spesso nascosti. Le strade si riempiono di installazioni e mostre aperte al pubblico, trasformando il quartiere in un luogo di scoperta e partecipazione. La città si prepara ad accogliere residenti e turisti in un’atmosfera diversa dal solito.

P er un fine settimana, Roma cambia ritmo e prospettiva. Non sono i grandi musei o le mostre blockbuster a dettare l’agenda, ma un quartiere, San Lorenzo, che apre le sue porte e si lascia attraversare. Studi d’artista, gallerie, botteghe e spazi normalmente chiusi diventano visitabili grazie all’iniziativa Romadiffusa, dando forma a un itinerario che mescola arte contemporanea e vita quotidiana. A Roma la mostra di Mario Schifano, dall’informale alla Palestina X Un invito a entrare nei luoghi dove l’arte nasce e vive, in un progetto diffuso che coinvolge anche realtà del quartiere come Soho House, Pastificio San Lorenzo e tanti altri: ecco cosa fare questo weekend a Roma e gli eventi da non perdere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Cosa fare a Roma questo weekend: San Lorenzo apre le porte all’arte diffusa (e gratuita)

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