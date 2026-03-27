I sindacati hanno confermato che lo sciopero nazionale nel settore della sanità privata e delle Rsa si svolgerà il 17 aprile, mantenendo la posizione di blocco dei rinnovi contrattuali. La vertenza riguardante il settore non ha subito progressi e la decisione di fermarsi rimane confermata. La manifestazione è prevista per quella data, senza variazioni rispetto alle precedenti comunicazioni ufficiali.

A dichiararlo Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl: "Nessuna svolta sui contratti fermi da anni, mobilitazione nazionale confermata" “Non si sblocca la vertenza della sanità privata e delle Rsa, e i sindacati confermano la linea dura: lo sciopero nazionale del 17 aprile resta in piedi”. È questa la posizione espressa dalle segreterie territoriali e regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl della Calabria, che giudicano non risolutivo il sostegno manifestato da Acop. Le organizzazioni sindacali prendono atto della disponibilità, espressa anche a livello nazionale dal presidente di Acop Calabria, ad aprire un confronto sul rinnovo dei contratti collettivi nazionali Aiop e Aris, relativi al personale della sanità privata e delle residenze sanitarie assistenziali. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Sanità privata, rinnovi bloccati: sindacati confermano sciopero del 17 aprile

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