La rivoluzione mobile nella tratta tra Bergamo Dalmine e Verdellino

Oggi, 17 aprile, si celebra la Giornata mondiale del trasporto pubblico. In questa occasione, si segnala un importante cambiamento nel servizio di trasporto tra Bergamo, Dalmine e Verdellino, con un’attenzione particolare alla mobilità mobile. La compagnia di trasporto locale ha annunciato nuove iniziative e aggiornamenti sui percorsi e gli orari, puntando a migliorare l’efficienza e la copertura delle tratte.

L’iniziativa riconosciuta dalle Nazioni Unite è anche l’occasione per ricordare che è necessario guardare avanti e pensare alla mobilità del futuro. La società che gestisce il trasporto pubblico bergamasco Atb lo fa con progetti come l’e-Brt, di cui abbiamo parlato nell’ultimo numero di eco.bergamo. Il progetto e-Brt (electric Bus rapid transit) è il primo sistema di trasporto rapido su bus elettrici a livello regionale, in fase di realizzazione sulla tratta Bergamo–Verdellino, che, in linea con uno dei pilastri del Pnrr, si pone l’obiettivo di contribuire alla neutralità climatica e di non «recare danno significativo all’ambiente». I benefici ambientali interessano diversi fronti, tra i quali l’abbattimento delle emissioni di CO2 grazie al calo del traffico di veicoli privati pari a circa 3.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - La rivoluzione mobile nella tratta tra Bergamo, Dalmine e Verdellino Notizie correlate Leggi anche: I bus elettrici e-Brt collegano Bergamo con Dalmine e Verdellino, quasi terminati i lavori Autostrada A4: chiusure notturne per le stazioni di Dalmine, Seriate e BergamoSull’autostrada A4 Milano-Brescia saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura per consentire lavori di pavimentazione. Contenuti utili per approfondire La rivoluzione mobile nella tratta tra Bergamo, Dalmine e VerdellinoOggi, 17 aprile, si celebra la Giornata mondiale del trasporto pubblico. Atb lo fa impegnandosi in progetti come l’e-Brt, il sistema di trasporto rapido completamente elettrico al via a partire dalla ... ecodibergamo.it Rivoluzione digitale e Ia, UniBg inaugura l'anno accademicoIn un periodo storico caratterizzato dalla rivoluzione del digitale e dell'intelligenza artificiale il ruolo dell'università è decisivo per affrontare le sfide del cambiamento, con conoscenza e ... ansa.it