Nella guerra in Ucraina si registra una novità significativa: per la prima volta, sono stati catturati un avamposto di produzione militare russo e robot utilizzati in operazioni di combattimento. Fino a poco tempo fa, queste tecnologie erano considerate esclusivamente oggetti di ricerca o parte di scenari futuri, ma ora sono entrate concretamente nel conflitto attuale. La notizia segna un passo importante nell'evoluzione delle modalità di guerra.

La guerra in Ucraina ha imboccato una traiettoria che fino a poco tempo fa sembrava confinata ai laboratori militari e alla narrativa futuristica. Oggi, invece, prende forma concreta nel fango delle trincee e nelle rovine delle città contese: è la guerra dei robot. E non si tratta più di un supporto marginale, ma di una trasformazione strutturale del modo di combattere. A rivendicare il salto è stato il presidente ucraino Zelensky, parlando di un'operazione che segna un precedente: una postazione russa conquistata senza l'impiego diretto di soldati. Solo macchine, algoritmi, sensori, collegamenti remoti. L'episodio rappresenta un cambio di paradigma che va ben oltre il successo tattico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La rivoluzione di guerra e la prima volta dei robot: "Preso l'avamposto russo"

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