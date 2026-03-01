Dopo la partita contro il Cagliari, Padoin ha espresso la sua delusione per il risultato, sottolineando che la squadra ha colpito quattro pali durante l'incontro. Ha aggiunto che questa situazione non si verifica per la prima volta e ha commentato la prestazione complessiva senza fornire dettagli su eventuali cause o analisi più approfondite.

Padoin dopo il Cagliari: «Deluso per la mancata vittoria. Abbiamo preso 4 pali, non è la prima volta che.». Le parole del tecnico della Juve Primavera. Simone Padoin, tecnico della Juve Primavera, ha commentato ai canali ufficiali del club il pareggio subito in rimonta col Cagliari. Le sue parole. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata PARTITA – « Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché il Cagliari è una squadra molto quadrata, che sta sempre sul pezzo, molto attenta e determinata. Hanno approcciato meglio loro di noi la sfida, poi pian piano siamo stati bravissimi a capire l’andamento del match. Abbiamo iniziato a giocare meglio tecnicamente, con più velocità, e abbiamo fatto un buon finale di primo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

