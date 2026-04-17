Bruxelles ha annunciato il lancio di Accelerate Eu, un insieme di iniziative volte a contrastare l’aumento delle bollette energetiche. La misura mira a contenere la crescita dei prezzi dell’energia e a ridurre l’impatto sui cittadini europei. La decisione arriva in un momento di crescente preoccupazione per la crisi energetica che interessa tutta l’Unione Europea, con effetti che si riflettono sulle attività quotidiane come il lavoro e gli spostamenti.

L ’Europa torna a fare i conti con la crisi energetica e, questa volta, la risposta che arriva da Bruxelles tocca da vicino le nostre abitudini quotidiane, dal modo in cui lavoriamo a come ci spostiamo in città. Il nuovo piano della Commissione Europea, battezzato Accelerate Eu, nasce, infatti, per rispondere alle tensioni internazionali prima che si trasformino in bollette insostenibili e in una nuova crisi economica. Ecco cosa prevede il documento che sta facendo discutere i governi di tutto il continente, dallo smart working ai trasporti pubblici. Energia e caro bolletta al centro del Ravello Energy Festival X Smart working contro la crisi energetica, la ricetta dell’UE.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La risposta di Bruxelles contro l'aumento delle bollette si chiama Accelerate Eu, una serie di iniziative per frenare la corsa dei prezzi

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