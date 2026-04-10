Rilevazione ISTAT sulla dispersione scolastica Valditara festeggia | Per l' Italia risultati estremamente positivi

L'ISTAT ha pubblicato una nuova rilevazione sul fenomeno della dispersione scolastica in Italia, intitolata “Elet – Early Leavers from Education and Training”. Secondo i dati, si registra un miglioramento rispetto al passato, con un calo dei giovani che abbandonano precocemente il percorso di studi. Il ministro dell'Istruzione ha commentato i risultati, definendoli estremamente positivi e legati ai progressi fatti dal governo dal 2022 ad oggi.

"La rilevazione ISTAT appena pubblicata sulla dispersione scolastica in Italia (“Elet – Early Leavers from Education and Training”) restituisce un quadro estremamente positivo sui progressi fatti nel nostro Paese dal 2022 a oggi con l'attuale Governo. In base ai dati ISTAT, la dispersione scolastica in Italia nel 2025 ha registrato l'8,2% (6,7% considerando soltanto gli studenti con cittadinanza italiana), un dato eccezionale che certifica un notevole miglioramento del trend: l'Italia, con ben 5 anni di anticipo, ha già superato l'obiettivo del 9% fissato da Agenda 2030 della UE. Nel 2020 il nostro Paese mancò l'obiettivo UE, fissato al 10%, registrando una dispersione scolastica del 14,2%, lontana oltre 4 punti percentuali rispetto al traguardo stabilito. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Rilevazione ISTAT sulla dispersione scolastica, Valditara festeggia: “Per l'Italia risultati estremamente positivi” Rilevazione ISTAT sulla dispersione scolastica, Valditara: per l’Italia risultati estremamente positivi"La rilevazione ISTAT appena pubblicata sulla dispersione scolastica in Italia (“Elet – Early Leavers from Education and Training”) restituisce un... Leggi anche: L’Italia vince la sfida Ue con 5 anni di anticipo: dispersione scolastica crolla all’8,2%. Valditara: “Risultato storico, ora focus sugli stranieri” Rilevazione ISTAT sulla dispersione scolastica, Valditara: Per l’Italia risultati estremamente positivi. Superato l’obiettivo di Agenda 2030 con 5 anni di anticipoLa rilevazione ISTAT appena pubblicata sulla dispersione scolastica in Italia (Elet – Early Leavers from Education and Training) restituisce un quadro ... corrieresalentino.it L’Italia vince la sfida Ue con 5 anni di anticipo: dispersione scolastica crolla all’8,2%. Valditara: Risultato storico, ora focus sugli stranieriL’Italia inverte la rotta e lo fa con un anticipo sorprendente. Secondo la rilevazione ISTAT appena pubblicata sugli Early Leavers from Education and Training, il tasso di dispersione scolastica nel ... orizzontescuola.it