Una nuova riforma in India sta scatenando discussioni tra le regioni settentrionali e meridionali del paese. La proposta prevede l'assegnazione di una quota di posti in parlamento alle donne, ma una parte del testo riguarda l'assegnazione di 300 seggi. La proposta ha generato reazioni contrastanti tra le diverse aree del paese, con alcune che ne chiedono l'approvazione e altre che si oppongono.

Giovedì il parlamento indiano in seduta straordinaria ha iniziato a discutere una riforma costituzionale per garantire un terzo dei seggi parlamentari alle donne, oggi molto meno rappresentate (sono il 14 per cento). Parte della riforma prevede l’aumento del numero dei parlamentari da 543 a 850: è il passaggio più contestato, perché i modi con cui verranno assegnati questi nuovi seggi potranno cambiare i rapporti di forza fra gli stati del Nord, più popolosi e poveri, e quelli del Sud, dove produttività e indici economici sono migliori. I nuovi seggi verranno distribuiti secondo criteri demografici, ed è una questione. Negli ultimi decenni infatti la popolazione in India è cresciuta molto di più al Nord che al Sud, dove hanno avuto più successo le politiche di controllo delle nascite.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La riforma che sta facendo litigare Nord e Sud dell’India

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