Arrestato Andrea l' ex principe travolto dallo scandalo Epstein La Bbc | condivise informazioni riservate col finanziere pedofilo

L'ex principe Andrea è stato arrestato dalla polizia britannica con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra. L'arresto arriva nel giorno del suo 66esimo compleanno. Lo riferisce Bbc News. Secondo la ricostruzione del Daily Mail, sei auto della polizia in borghese sono arrivate alla tenuta del re Carlo a Norfolk poco dopo le 8 di questa mattina. Di lì a breve, un convoglio di auto è stato fotografato mentre lasciava la residenza. «Nell'ambito delle indagini, oggi abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina di Norfolk con l'accusa di abuso d'ufficio e stiamo effettuando perquisizioni in alcuni indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

