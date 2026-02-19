L’ex principe Andrea arrestato | travolto dallo scandalo Epstein L’accusa | ha condiviso informazioni riservate col finanziere pedofilo
L’ex principe Andrea è stato arrestato questa mattina a Sandringham, nel Norfolk, a causa di un nuovo scandalo legato allo scandalo Epstein. Secondo le indagini, avrebbe fornito dettagli riservati al finanziere condannato per abusi. Le forze dell’ordine sono intervenute alle prime luci dell’alba con sei auto e otto agenti in borghese. L’arresto si è verificato nella residenza reale, dove Andrea si era ritirato dopo le accuse precedenti. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media britannici.
Sono poco dopo le 8 del mattino quando 6 auto con 8 poliziotti in borghese sono arrivate a Sandringham, la tenuta reale a Norfolk dove si era trasferito l’ex Principe. Sono lì per arrestare Andrea. Non che Re Carlo e famiglia non se lo aspettassero. Ma è evidente che la notizia dell’arresto dell’ex principe Andrea, in manette dopo un’operazione della polizia britannica, e con l’accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra, scuote le mura del Palazzo reale. «Oggi (192) abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina del Norfolk con l’accusa di condotta illecita in pubblico ufficio e stiamo effettuando perquisizioni presso vari indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk », ha dichiarato la polizia britannica in merito all’arresto di Andrew Mountbatten-Windsor. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
