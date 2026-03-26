Dopo l’anniversario, circolano indiscrezioni su un possibile reboot di “Hannah Montana”, portando entusiasmo tra i fan. Tuttavia, la situazione rimane incerta, con poche conferme ufficiali e molte speculazioni. La protagonista, Miley Cyrus, ha recentemente commentato l’argomento, lasciando intendere che ci siano varie possibilità in corso. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato un progetto concreto.

L’idea di un reboot di “ Hannah Montana ” sta facendo sognare milioni di fan, ma la realtà è più sfumata. Durante la première dello speciale per i 20 anni della serie, Miley Cyrus ha spento (con ironia) l’entusiasmo: riportare davvero in vita lo show? Al momento, sembra improbabile. Eppure, qualcosa si muove: il fenomeno pop nato nel 2006 non è mai stato così vicino a un ritorno, anche se in una forma diversa da quella che molti immaginano. Tutto nasce da una celebrazione importante: i 20 anni di Hannah Montana, la sitcom che ha trasformato Cyrus in una star globale tra il 2006 e il 2011. Per l’occasione è stato realizzato uno speciale evento, presentato con un red carpet al celebre El Capitan Theatre, dove l’attrice e cantante ha riunito parte del cast e della sua famiglia, tra cui la madre Tish e la sorella Brandi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dopo l’anniversario si pensa a un reboot di Hannah Montana: la risposta di Miley Cyrus cambia tutto

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