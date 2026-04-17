Il 17 aprile si prospetta una giornata drammatica per i protagonisti della soap. Eugenia, in un momento di crisi, spara ad Adriano e poi si getta nel vuoto, trasformando quella che avrebbe dovuto essere una festa per i figli di Catalina in un evento sconvolgente. Nel frattempo, Petra viene licenziata, aggiungendo un ulteriore elemento di tensione alla trama.

Quella che doveva essere una celebrazione per i figli di Catalina diventa il teatro di un evento traumatico: Eugenia spara ad Adriano e si lancia nel vuoto. Petra viene licenziata da Catalina e minaccia l'intero Palazzo. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Il giorno del battesimo si trasforma in un film dell'orrore.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 17 aprile: dramma per Eugenia, Petra viene licenziata

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