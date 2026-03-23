Il futuro di Petra Arcos apparirà sempre più incerto nelle prossime puntate della telenovela spagnola La Promessa. Nonostante il suo comportamento stranamente gentile, la donna verrà infatti licenziata e cacciata via dalla tenuta, salvo poi essere riassunta. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. La Promessa news spagnole: Petra viene licenziata. Il comportamento stranamente accondiscendente di Petra non durerà a lungo. Presto la governante farà un passo falso, e questo le costerà il posto di lavoro a La Promessa. La storyline prenderà il via quando Maria Fernandez la accuserà di avere interferito nella vicenda che ha portato Catalina e Adriano a diventare marito e moglie, e aver messo così nei guai Padre Samuel. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni spagnole: Petra licenziata (e riassunta) come governante

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