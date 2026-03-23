La Promessa anticipazioni spagnole | Petra licenziata e riassunta come governante
Il futuro di Petra Arcos apparirà sempre più incerto nelle prossime puntate della telenovela spagnola La Promessa. Nonostante il suo comportamento stranamente gentile, la donna verrà infatti licenziata e cacciata via dalla tenuta, salvo poi essere riassunta. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. La Promessa news spagnole: Petra viene licenziata. Il comportamento stranamente accondiscendente di Petra non durerà a lungo. Presto la governante farà un passo falso, e questo le costerà il posto di lavoro a La Promessa. La storyline prenderà il via quando Maria Fernandez la accuserà di avere interferito nella vicenda che ha portato Catalina e Adriano a diventare marito e moglie, e aver messo così nei guai Padre Samuel. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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