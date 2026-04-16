La Promessa anticipazioni 17 aprile | Eugenia viene isolata Adriano sospetta un complotto

Da movieplayer.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre lo stato mentale di Eugenia precipita, i Luján devono decidere se allontanarla per il bene dei gemelli. Intanto, Maria continua la sua crociata contro Petra, convinta del suo tradimento. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: il battesimo dei figli di Catalina e Adriano dovrebbe essere un momento di gioia, ma l'ombra della follia e del sospetto avvolge ogni angolo della tenuta.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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