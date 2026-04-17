La presidente dell' Aca Brandelli sulla torbidità dell' acqua | Fenomeno normale e temporaneo

Dopo l’intervento di manutenzione sull’acquedotto Giardino, l’acqua è tornata potabile in diversi comuni della zona, come comunicato dalla Asl giovedì 16 aprile. La presidente dell’Aca ha spiegato che la torbidità riscontrata è un fenomeno temporaneo e normale, destinato a risolversi nel breve periodo. La ripresa della fornitura d’acqua riguarda le località di Bussi (Officine), Bolognano, Castiglione a Casauria, Manoppello, Scafa, Tocco da Casauria, Torre de’ Passeri e Turrivalignani.

Come annunciato dalla Asl nella giornata di giovedì 16 aprile, dopo l'interruzione idrica dovuta al maxi intervento sull'acquedotto Giardino, l'acqua è tornata potabile a Bussi (Officine), Bolognano, Castiglione a Casauria, Manoppello, Scafa, Tocco da Casauria, Torre de’ Passeri e Turrivalignani.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Niente acqua per due giorni, anche le sedi dell'università d'Annunzio restano chiuse durante l'intervento dell'AcaAnche l'università resterà chiusa nei giorni di lunedì 13 e martedì 14 aprile, quando sarà sospesa l'erogazione dell'acqua potabile in diverse... Lavori in corso Marrucino, Aca sospende l'erogazione dell'acqua potabileSospensione idrica nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 febbraio a Chieti: lo ha disposto l'Aca per poter effettuare lavori urgenti di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Presidente Aca, 'l'acqua mancherà 48 ore, ma è un intervento epocale'; L'Aca: torbidità dell'acqua, fenomeno normale e temporaneo; Rubinetti a secco per 250mila cittadini, iniziati i lavori sulla rete idrica; Sospensione idrica del 13 e 14 aprile prossimi: Aca incontra le associazioni di categoria. Aca: le ultime raccomandazioni ai cittadiniIn vista della sospensione programmata del servizio idrico, la presidente di Aca, Giovanna Brandelli, fa il punto della situazione e fornisce alcune raccomandazioni utili ai cittadini. A partire dall ... abruzzoindependent.it Presidente Aca, 'l'acqua mancherà 48 ore, ma è un intervento epocale'Prudentemente dobbiamo entrare nell'ottica che l'acqua mancherà 48 ore, dalle 6:00 di lunedì 13 aprile alle 6:00 di mercoledì 15, perché dobbiamo tenere conto dei tempi di riempimento delle condotte. ansa.it In vista della sospensione programmata del servizio idrico prevista a partire da lunedì 13 aprile, si è svolta questa mattina a Pescara una conferenza stampa con il sindaco Carlo Masci, la presidente di Aca Giovanna Brandelli e i rappresentanti della ASL di Pe - facebook.com facebook