Niente acqua per due giorni anche le sedi dell' università d' Annunzio restano chiuse durante l' intervento dell' Aca

Nella zona interessata, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa lunedì 13 e martedì 14 aprile, portando alla chiusura delle sedi universitarie presenti in città. La sospensione riguarda diverse località, tra cui Chieti e Pescara, a causa di un intervento dell'ente gestore dell'acqua. Durante queste giornate, le strutture universitarie non saranno accessibili per motivi legati alla mancanza di acqua.

Anche l'università resterà chiusa nei giorni di lunedì 13 e martedì 14 aprile, quando sarà sospesa l'erogazione dell'acqua potabile in diverse località, tra cui Chieti e Pescara. Lo comunica l'ateneo d'Annunzio, specificando che resteranno chiusi i due campus e le altre sedi dell'ateneo, Cares. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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