Il bacio di Luciano Spalletti a Federica Zille giornalista pordenonese di Dazn | È contatto

La giornalista Federica Zille ha raccontato il momento in cui Luciano Spalletti le ha dato un bacio durante il post-partita di Juventus-Lazio. L’episodio ha fatto il giro dei social, diventando subito virale. La Zille, nota volto di Dazn, ha spiegato che si è trattato di un semplice contatto, niente di più. Il siparietto ha attirato l’attenzione di molti e ora si parla di quella scena tra l’allenatore e la giornalista.

La giornalista pordenonese Federica Zille, classe 1990 e volto noto di Dazn, ricorderà a lungo il post-partita di Juventus-Lazio dove è stata protagonista di un siparietto diventato virale con l'allenatore della Juventus Luciano Spalletti. Durante un'intervista post-partita, Spalletti si avvicina a Federica Zille, le dà un bacio sulla spalla e commenta sul rigore assegnato. Al centro della bufera social dopo il gesto del tecnico bianconero, la giovane inviata ha iniziato la sua carriera come volto di Milan TV.

