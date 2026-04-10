Giovanili La Primavera sfida in casa l’Avellino Under 15 e 17 alle prese con la Pianese
Domani mattina alle 11, la squadra Primavera giocherà in casa contro l’Avellino, nel match che chiude la stagione. Le squadre under 15 e 17 affronteranno invece la Pianese in trasferta, continuando il percorso di questa fase di campionato. Il settore giovanile si prepara alle ultime partite, con le formazioni impegnate in incontri che chiudono un ciclo di gare stagionali.
Il vivaio bianconero si avvia verso il suo decisivo finale di stagione. Dopo il turno di stop la Primavera tornerà in campo domani mattina in casa (avvio alle 11.30) contro l’Avellino. Quando mancano soltanto 5 giornate alla fine, l’impresa del Picchio (33 punti) di riuscire a conquistare un piazzamento playoff pare proprio proibitiva. In attesa del match con gli irpini, attuale terza forza del campionato con 43 punti, il distacco dalla griglia resta di 9 lunghezze. Domenica 12 aprile, invece, le formazioni under 15 e 17, rispettivamente allenate da Capriotti e Ionni, ospiteranno al Picchio Village le formazioni dei pari età della Pianese. Ad aprire le danze alle 13. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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