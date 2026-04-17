La sfida tra Manchester City e Arsenal di domenica si avvicina, con entrambe le squadre determinate a portare a casa i tre punti. La pressione per mantenere il primato in classifica ha portato l'Arsenal a modificare il proprio approccio, adottando un modulo più difensivo rispetto alle partite precedenti. La partita rappresenta un momento cruciale nella corsa al titolo della Premier League, con molti occhi puntati su ciò che succederà in campo.

La corsa al titolo della Premier League è entrata in una fase rovente e Manchester City- Arsenal di domenica promette fuochi d’artificio indimenticabili. Dunque sarà ancora Guardiola contro Arteta, maestro contro allievo e, secondo il Guardian, anche una sfida tra chi non ha mai tradito il proprio stile e chi, per paura, si è rifugiato in altro. Guardiola-Arteta, la resa dei conti. City ed Arsenal sono al momento due squadre ai poli opposti: “Mentre l’Arsenal fatica a segnare su azione manovrata, con la sua creatività apparentemente troppo dipendente dai calci piazzati, il City, con il mix tattico eclettico di Guardiola, schiaccia gli avversari e gioca in proiezione offensiva.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La paura di perdere il titolo ha spinto Arteta verso un calcio più difensivo

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