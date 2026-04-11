Negli ultimi giorni si è assistito a un approfondimento della dinamica tra Cina e Iran, con Pechino che ha promosso iniziative per favorire una tregua. Mentre gli Stati Uniti e Israele intensificavano le operazioni militari nella regione e il controllo dello Stretto di Hormuz rimaneva alto, la Cina ha scelto di mantenere un atteggiamento di neutralità, limitandosi a esprimere condanne generiche e a astenersi nelle votazioni al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, senza specificare motivazioni precise.

Per settimane, mentre gli Stati Uniti e Israele bombardavano l’Iran e lo Stretto di Hormuz rimaneva serrato, Pechino ha mantenuto la sua abituale e calcolata ambiguità: condanne generiche, astensioni al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, dichiarazioni sul diritto internazionale. Ma a novanta minuti dalla scadenza dell’ultimatum di Donald Trump Teheran ha accettato il cessate il fuoco mediato dal Pakistan. Il presidente Usa si è detto certo che «la Cina abbia convinto l’Iran a negoziare». E la conferma è arrivata da più fonti: funzionari iraniani hanno riconosciuto un intervento di Pechino dell’ultimo minuto che ha chiesto agli ayatollah di «mostrare flessibilità e disinnescare le tensioni» e il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif ha ringraziato Xi Jinping pubblicamente.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Perché la Cina ha spinto Teheran verso la tregua

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