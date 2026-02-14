I complimenti più belli all’Italia di rugby? A quattro minuti dalla fine lo speaker dell’Irlanda ha arringato la folla per paura di perdere

Durante la partita tra Italia e Irlanda, lo speaker irlandese ha alzato la voce per incoraggiare il pubblico, temendo una possibile sconfitta degli ospiti. L’Italia di rugby ha perso 20-13 all’Aviva di Dublino, ma i giocatori italiani hanno mostrato un’ottima grinta e un gioco più solido rispetto alle precedenti occasioni. A quattro minuti dalla fine, gli azzurri hanno dato il massimo, creando più di una preoccupazione tra i tifosi di casa. Il risultato finale, comunque, ha lasciato molti con l’amaro in bocca, anche se alcuni commentatori hanno sottolineato come gli azzurri meritassero almeno un pare

L'Italia di rugby esce sconfitta dall'Aviva di Dublino in Irlanda 20-13, ma la prestazione lascia segnali molto incoraggianti anzi, il risultato sta addirittura stretto agli azzurri tanto che il Times parla di un pareggio che sarebbe stato meritato. Nonostante il punteggio finale, l'Italia ha dimostrato crescita, energia e capacità di mettere in difficoltà una squadra tradizionalmente dominante come l'Irlanda. Azzurri avanti 10-5 dopo 40?, poi la reazione dei padroni di casa che con due mete ribaltano il punteggio per il 20-13 finale. Per gli azzurri di Quesada prima sconfitta del torneo. Domenica 22 febbraio la sfida a Lille con la Francia Il Times scrive: A quattro minuti dalla fine lo speaker "dello stadio all'Aviva si è sentito in dovere di esortare i tifosi di casa a far sentire il loro sostegno.