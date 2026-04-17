La Pace si impara da piccoli | le scuole dell’infanzia di Perugia al Meeting di Assisi

Oggi gli studenti delle scuole dell’infanzia di Perugia hanno partecipato al Meeting Nazionale delle Scuole di Pace ad Assisi, intitolato “Sui passi di Francesco – Io Cambio”. La loro presenza ha rappresentato un momento di confronto e apprendimento sul valore della pace e della fratellanza, in un evento che coinvolge diverse realtà scolastiche e istituzionali dedicate alla promozione di questi temi sin dalla prima infanzia.

A scuola di Pace e fratellanza: una lezione speciale oggi per una rappresentanza degli studenti delle scuole dell’infanzia del Comune di Perugia, che è stata protagonista al Meeting Nazionale delle Scuole di Pace “Sui passi di Francesco – Io Cambio”, ad Assisi. I bambini e le bambine hanno.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Le bandiere della pace in nidi e scuole d'infanzia comunali: "Partire dai piccoli per un domani più giusto"L'iniziativa del Comune in occasione di due anniversari che ricorrono nel 2026: gli 80 anni della Repubblica italiana e gli 800 anni dalla morte di... Carta di Assisi, l'Università di Perugia sottoscrive il documento per la costruzione della paceUn protocollo d'intesa condiviso fra le università con l'obiettivo comune di costruire ponti di pace e condivisione. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Marcia PerugiAssisi, all'Itts Volta di Perugia si apre il Cantiere per la pace; Marcia PerugiAssisi, all’Itts Volta il primo laboratorio del Cantiere per la pace: 200 studenti in cammino verso Assisi. Ad Assisi il Meeting nazionale delle Scuole di paceStudenti e istituzioni da tutta Italia ad Assisi per la due giorni del Meeting nazionale delle Scuole di pace-Io cambio, al via da questa mattina con vari appuntamenti fra laboratori e visite guidate ... ansa.it Meeting delle Scuole di Pace: la trasformazione del mondo parte dall’Io Cambio di San FrancescoIl 17 e 18 aprile, Assisi tornerà a essere la capitale dell’educazione alla cittadinanza in occasione del Meeting Nazionale delle Scuole di Pace. Sotto lo slogan #SUIPASSIDIFRANCESCO, oltre 1500 bambi ... tecnicadellascuola.it Ad Assisi per il Meeting Nazionale Scuole di Pace con i nostri frati con l’instancabile Flavio Lotti, Beppe Giulietti, Roberto Natale e tanti amici che desiderano insieme ai giovani un mondo di Pace Oggi siamo chiamati a scegliere, vogliamo essere Fra facebook Frati Minori Assisi (@FratiAssisi) / Posts / X x.com