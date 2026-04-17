La World Fencing League (WFL), una nuova lega professionistica di scherma, farà il suo debutto questo mese a Los Angeles. L’evento segna l’inizio di una serie di competizioni che saranno trasmesse su DAZN, grazie a un accordo globale sui diritti media. La lega mira a espandere la visibilità dello sport, coinvolgendo un pubblico internazionale attraverso una copertura mediatica diffusa.

La World Fencing League (WFL), nuova lega professionistica destinata a rivoluzionare il mondo della scherma, debutta questo mese a Los Angeles con un importante accordo globale sui diritti media. La competizione ha infatti siglato una partnership strategica con DAZN, piattaforma di streaming sportivo, per la distribuzione internazionale degli eventi. Grazie all’intesa, DAZN trasmetterà gratuitamente le competizioni WFL in diretta, oltre a contenuti on-demand e dietro le quinte. La copertura includerà commento in inglese e partirà ufficialmente con il primo evento in programma il 25 aprile a Los Angeles. Questa scelta riflette la strategia della WFL: nel primo anno, la lega punta a massimizzare la visibilità globale piuttosto che i ricavi derivanti dai diritti televisivi.🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - La nuova World Fencing League approda su DAZN per raggiungere una portata globale

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