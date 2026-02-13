dazn freestyle chess world championship 2026 debutta gratis in streaming globale

Il campione Magnus Carlsen partecipa al Freestyle Chess World Championship 2026 a Weissenhaus, dove DAZN trasmette gratuitamente la competizione globale, che si svolge fino a domenica 15 febbraio, con l’obiettivo di avvicinare un pubblico più ampio al nuovo formato di scacchi innovativo e dinamico.

