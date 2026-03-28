Roma lancia Fencing for All | la scherma internazionale apre una nuova strada sull’inclusione

A Roma è stata presentata l’iniziativa “Fencing for All”, promossa dalla Federazione Italiana Scherma in collaborazione con la Federazione Internazionale di Scherma. L’obiettivo è promuovere la partecipazione inclusiva a livello internazionale attraverso la pratica della scherma, coinvolgendo atleti di diverse provenienze e abilità. La partenza ufficiale dell’iniziativa si è verificata con un evento dedicato alla promozione dell’inclusione nella disciplina.

L’evento romano è stato costruito attorno a una tavola rotonda internazionale, pensata per mettere a confronto esperienze, visioni e strumenti utili a rendere la scherma, più aperta. Il progetto, come già emerso nei mesi precedenti, vede la Federazione Italiana Scherma nel ruolo di riferimento e nasce dentro un percorso che la FIS sta portando vanti da tempo sul fronte dell’integrazione sportiva. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Scherma, “Fencing for All” sbarca nel mondo: il 27 marzo a Roma una tavola rotonda internazionale sull’inclusioneLa Federazione Italiana Scherma promuove con la FIE un incontro al Belstay Hotel Roma Aurelia per lanciare globalmente il progetto che mette insieme... “Fencing for All”, domenica a Roma la prima tappa: 15 squadre in pedana tra scherma e inclusione. Fasi finali su AssaltoIl 1° marzo al Centro Olimpico “Giulio Onesti” va in scena il nuovo circuito della Federazione Italiana Scherma con squadre miste di spadisti...