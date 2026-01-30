La nuova struttura sanitaria di Bassano apre le porte al servizio territoriale integrato

Questa mattina a Bassano del Grappa è stato inaugurato ufficialmente il nuovo Ospedale di Comunità. La struttura punta a migliorare i servizi sanitari sul territorio, offrendo un’assistenza più vicina ai cittadini. Sono stati presenti autorità locali e operatori sanitari, tutti pronti a spiegare come questa novità cambierà il modo di curarsi in zona.

A Bassano del Grappa è stato ufficialmente aperto al pubblico il nuovo Ospedale di Comunità, un’importante innovazione nel sistema sanitario locale che punta a rafforzare l’assistenza territoriale integrata. L’inaugurazione, presieduta dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ha segnato un passaggio strategico nel percorso di riorganizzazione del servizio sanitario regionale, con l’obiettivo di offrire cure più tempestive, vicine al domicilio dei cittadini e meno dipendenti dagli ospedali di grandi dimensioni. Il nuovo centro, situato nel quartiere di San Martino, è stato progettato per ospitare servizi multidisciplinari in grado di rispondere a bisogni sanitari complessi, soprattutto per le persone anziane, con patologie croniche o in fase di riabilitazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La nuova struttura sanitaria di Bassano apre le porte al servizio territoriale integrato Approfondimenti su Bassano Del Grappa “Il Mosaico” apre le porte a Muggiò. La nuova casa dedicata ai disabili A Muggiò apre “Il Mosaico”, una nuova residenza dedicata alle persone con disabilità, nata dalla collaborazione tra il Comune, il Consorzio Desio Brianza e altri partner. Nuova struttura sanitaria: più accesso, più specialisti, servizi integrati per la comunità A Lentate, nella provincia di Monza e della Brianza, è stata inaugurata ufficialmente una nuova Casa di Comunità. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Bassano Del Grappa Argomenti discussi: Apre ufficialmente la nuova Casa di comunità: arriva anche lo psicologo e il punto prelievi; CASA DI COMUNITA’ DI REZZATO: OPEN DAY PER PRESENTARE I SERVIZI AI CITTADINI; Si rafforza il modello di assistenza territoriale integrata: a Rovereto la nuova Casa della comunità Beniamino Condini; La prospettiva di una soluzione per il nuovo ospedale di Terni si allontana e si spendono cifre assurde per la manutenzione della vecchia struttura. Venaria Reale. Approvata la convenzione per la realizzazione della nuova struttura sanitariaIl documento rappresenta un atto fondamentale perché contiene il frutto della conclusione di tutti i passaggi di un percorso lungo, complesso ed articolato; da oggi in poi, un crono programma renderà ... quotidianosanita.it Pitella visita la nuova struttura sanitaria di MarateaLa nuova struttura ospiterà gli spazi della residenza sanitaria assistita, con 16 posti letto a regime come degenza. Occorre prevedere se c'è la possibilità di attivare ulteriori 4-5 posti di ... quotidianosanita.it Bassano del Grappa ha festeggiato l’apertura della nuova filiale, trasferita da Viale Toscana a Via Pecori Giraldi «L'apertura di questa sede è un segnale concreto della nostra volontà di investire nel futuro di Bassano del Grappa – ha dichiarato il nostro Pr - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.