La notte che diede inizio alla Guerra civile americana fu segnata da una crescente agitazione. Alle sei di sera, una serie di eventi si susseguirono, portando a uno scontro armato tra le forze dei due schieramenti. In quel periodo, le tensioni tra le parti si erano intensificate, portando a un confronto che avrebbe cambiato il corso della storia del paese. Le prime scaramucce si verificarono in quella notte, lasciando un segno indelebile negli annali.

«La concitazione cresce di ora in ora» annotò Edmund Ruffin sul suo diario. Alle sei di sera di giovedì il suo reggimento, la Palmetto Guard, fu radunata con l’ordine di raggiungere in fretta le batterie di cannoni che si trovavano a Cummings Point, la punta più settentrionale di Morris Island, a circa un terzo di miglio. Ruffin portò il proprio moschetto. La sua postazione, la Iron Battery con il tetto fatto di rotaie, ospitava tre grandi cannoni – columbia – in grado di sparare proiettili da sessantaquattro libbre. Altri dieci cannoni e mortai si trovavano in altre zone dell’isola. Di tutte le postazioni di fuoco nel porto di Charleston, quelle di Cummings Point erano le più vicine a Sumter, che si trovava a sole milletrecento iarde di distanza.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La notte (e l’alba) che segnarono l’inizio della Guerra civile americana

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