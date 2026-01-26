Trump trascina gli USA verso la guerra civile | Minneapolis è solo l’inizio

Negli Stati Uniti si intensificano le tensioni sociali e politiche, con alcuni eventi che evidenziano un clima di crescente instabilità. Recenti episodi e decisioni politiche sembrano contribuire a un deterioramento del quadro interno, portando a una situazione complessa e delicata. Questo scenario solleva interrogativi sulla stabilità del paese e sul possibile sviluppo di un confronto più profondo tra le diverse fazioni.

Gli USA scivolano verso una guerra civile voluta da Trump, le uccisioni di René Good e Pretti sono parte del piano. Meloni sceglie la parte sbagliata della storia, esattamente con un secolo fa con il nazismo.🔗 Leggi su Fanpage.it Minneapolis, la strategia di Trump si trasforma in boomerang. Sullo sfondo il timore di una guerra civileA Minneapolis, la strategia di Trump si rivela un boomerang, alimentando timori di una possibile guerra civile. Leggi anche: Ranking Atp, Sinner trascina l’Italia: 19 gli Azzurri in top 300, meglio solo Usa e Francia Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Trump trascina gli USA verso la guerra civile: Minneapolis è solo l’inizio; Groenlandia e Minnesota. Trump gioca con l'escalation, si fa viva una fronda tra i Repubblicani; Usa-Francia, Trump condivide un messaggio di Macron: Organizziamo un incontro del G7 a Parigi; Le Capitali – L’Ucraina siede al tavolo con Russia e Stati Uniti per trattare la sua sicurezza. Minneapolis, resta alta la tensione. Trump apre alla possibilità che Ice lasci città. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Minneapolis, resta alta la tensione. Trump apre alla possibilità che Ice lasci città. LIVE ... tg24.sky.it Trump deride gli alleati in Afghanistan, Meloni: Inaccettabile. Crosetto manderà lettera al Pentagono e a RutteIl presidente USA ha affermato che i militari NATO sono rimasti nelle retrovie in Afghanistan scatenando reazioni indignate ... ilfattoquotidiano.it L'Europa dovrebbe rispondere a Trump con grande determinazione e durezza. Io sono un tifoso di Mario Draghi ovunque. Gli Stati europei devono decidere di parlare con una sola voce e non farsi trascinare in una divisione strumentale che avvantaggia sola x.com L'Europa dovrebbe rispondere a Trump con grande determinazione e durezza. Io sono un tifoso di Mario Draghi ovunque. Gli Stati europei devono decidere di parlare con una sola voce e non farsi trascinare in una divisione strumentale che avvantaggia sola - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.