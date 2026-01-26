Trump trascina gli USA verso la guerra civile | Minneapolis è solo l'inizio

L’attuale clima negli Stati Uniti si fa sempre più teso, con tensioni crescenti che minacciano la stabilità del paese. Gli eventi recenti, come le tragiche perdite di René Good e Pretti, sembrano inseriti in un quadro più ampio di polarizzazione e conflitto. Minneapolis rappresenta solo l’inizio di un percorso che potrebbe portare a uno scontro civile, alimentato da dinamiche politiche e sociali in evoluzione.

Gli USA scivolano verso una guerra civile voluta da Trump, le uccisioni di René Good e Pretti sono parte del piano. Meloni sceglie la parte sbagliata della storia, esattamente con un secolo fa con il nazismo.

