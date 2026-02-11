Il Festival dell’Economia di Trento apre le porte alle idee delle nuove generazioni

Questa mattina il Festival dell’Economia di Trento ha annunciato l’apertura ufficiale alle idee delle nuove generazioni. Dai prossimi mesi, giovani under 30 potranno proporre i loro interventi e partecipare come relatori alla prossima edizione, in programma dal 20 al 24 maggio 2026. La call for ideas “Le Voci del Domani” invita i giovani a portare i loro punti di vista sui temi economici e sociali che li riguardano da vicino.

Il Festival dell’Economia di Trento apre ufficialmente le porte alle nuove generazioni, lanciando la call for ideas “Le Voci del Domani” che invita under 30 a partecipare come relatori all’edizione 2026, in programma dal 20 al 24 maggio. L’iniziativa, promossa dal Gruppo Il Sole 24 Ore e Trentino Marketing in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, il Comune e l’Università di Trento, mira a colmare il divario tra chi analizza i cambiamenti economici e chi li vive quotidianamente. Trento si prepara ad accogliere un rinnovato confronto sul futuro dell’economia, con un particolare sulle prospettive dei giovani.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Festival dell Economia Trento Il Palazzo della Prefettura apre le porte alle future generazioni Il Palazzo della Prefettura si apre alle giovani menti, diventando un palcoscenico di scoperta e coinvolgimento civico. Festival dell’Economia di Trento, al via “Le Voci del Domani”: giovani speaker cercasi Alla XXI edizione del Festival dell’Economia di Trento si apre una nuova occasione per i giovani. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. FESTIVAL DELLE IDEE 2025 - Aldo Cazzullo e Javier Cercas Ultime notizie su Festival dell Economia Trento Argomenti discussi: Anima Verde Festival alla Città dell’Altra Economia; Il grande evento economico del Festival di Sanremo, 13 milioni di spettatori - Nos Alpes; Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026: aperte le candidature!; Nasce il Festival ‘Velarìa’, La Spezia protagonista della Via Mediterranea. Il Festival dell’economia di Trento apre le porte alle idee delle nuove generazioniC’è una linea sottile che separa chi analizza il cambiamento da chi lo vive ogni giorno. Il Festival dell’Economia di Trento ha scelto di partire da lì, provando a ... msn.com IL SOLE 24 ORE * ECONOMIA: «IL FESTIVAL DELL’ECONOMIA DI TRENTO APRE LE PORTE ALLE IDEE DELLE NUOVE GENERAZIONI»C’è una linea sottile che separa chi analizza il cambiamento da chi lo vive ogni giorno. Il Festival dell’Economia di Trento ha scelto di partire da lì, ... agenziagiornalisticaopinione.it Il futuro ha bisogno della tua voce. Hai tra i 18 e i 30 anni Questa è la tua occasione per trasformare idee, visioni e domande in qualcosa di concreto. Con la Call for Ideas “Le Voci del Domani” puoi diventare protagonista del Festival dell’Economia di Trent - facebook.com facebook Hai 18–30 anni Il futuro ha bisogno della tua voce. Con “Le Voci del Domani” porta la tua idea al Festival dell’Economia di Trento 2026. 24oreventi.ilsole24ore.com/le-voci-del-do… DAL MERCATO AI NUOVI POTERI. Le speranze dei giovani 20–24 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.