’Suner’ è la musica che gira intorno

La scena della musica dal vivo in regione è caratterizzata da un’ampia rete di spazi dedicati alle esibizioni, che ospitano regolarmente concerti di diversi generi. Tra questi, si trovano locali, sale prove e teatri che offrono un palcoscenico a artisti emergenti e affermati. La musica, in tutte le sue sfumature, continua a essere un elemento centrale nel panorama culturale locale.

È sempre molto vivace la scena della musica dal vivo in Regione, grazie a una rete fitta di spazi dove è possibile suonare coltivando un rapporto, stretto, privilegiato con il pubblico, in una dimensione che mantiene intatta la ritualità del concerto come occasione di scambio e di condivisione di emozioni, oltre che di ascolto di talenti sia giovani che affermati. Succede con il festival itinerante, Suner, che utilizza il ricco circuito dei circoli Arci per mettere in scena una rassegna che attraversa la Regione, con una serie di spettacoli che intrecciano diversità sonore, spaziando dall’hip hop alla canzone d’autore, dall’elettronica al rock. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Suner torna al Circolo ARCI Tre Rose Venerdì 6 marzo Dalle 22.00 Fiorenzuola d’Arda Suner è il circuito di Arci Emilia-Romagna che porta nei club nuova musica dal vivo, sostenendo artisti emergenti e la scena contemporanea. Gaia Banfi Pop, c - facebook.com facebook