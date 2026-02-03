L’invisibile | tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie in due puntate in onda su Rai 1

L’invisibile: trama, cast, storia vera, quante puntate, episodi, durata, orario, a che ora, quando finisce, Messina Denaro, attori, location, storia vera, streaming, Rai 1. L’invisibile è la serie in due puntate in prima visione su Rai 1 il 3 e 4 febbraio 2026 alle ore 21.30, e racconta la storia della cattura di Matteo Messina Denaro. Una storia da non perdere per una serie evento con grandi attori a cura di Pietro Valsecchi, con la regia di Michele Soavi. Protagonista è Lino Guanciale che interpreta il colonnello Lucio Gambera, a capo della squadra di Carabinieri del ROS incaricata di catturare l’ultimo grande boss di Cosa Nostra e uno dei latitanti più ricercati al mondo. 🔗 Leggi su Tpi.it

Stasera in tv, su Rai 1, debutta in prima visione "L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro", miniserie in due serate - facebook.com facebook

L’Invisibile, #LinoGuanciale è protagonista su Rai 1 della cattura di #MatteoMessinaDenaro L'attore è il Colonnello Lucio Gambera, Ninni Bruschetta nei panni del boss. Nel cast della miniserie anche Levante e Leo Gassmann x.com