Su RaiPlay è disponibile la serie Film Club, che racconta storie legate all’amore e alla famiglia, concentrandosi anche sui dubbi legati al seguire il cuore e sull’essere innamorati di un amico. La narrazione si sviluppa in un periodo di sei mesi, durante i quali un protagonista rimane in casa, in un garage riadattato a sala cinematografica, mentre si prepara a salutare un amico che sta per partire.

Sei mesi senza uscire di casa. Un garage trasformato in sala cinematografica. Un amico che sta per andarsene. Film Club, miniserie in 6 episodi prodotta da Gaumont per la Bbc e disponibile dal 17 aprile su RaiPlay, parte da questi elementi. A idearla, scriverla e interpretarla sono Aimee Lou Wood – già vista in Sex Education e in The White Lotus 3 – e Ralph Davis, che si sono conosciuti alla scuola di recitazione. «Io e Ralph abbiamo frequentato insieme la scuola di recitazione e fin dal giorno in cui ci siamo conosciuti volevamo scrivere qualcosa: avevamo un senso dell’umorismo molto simile e capivamo le battute l’uno dell’altra», racconta Wood.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Film Club è su RaiPlay: serie brillante sull’amore e sulla famiglia, sul chiedersi se seguire il cuore e sull’essere innamorati di un amico

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