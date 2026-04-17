Firenze, 17 aprile 2026 – Il fascino dell'ignoto e dell'inerme. Trasformato in materia viva e pulsante, poetica e iperrealista: è difficile incontrare nella storia del cinema una parabola di successo, creatività e dedizione al servizio dell'innovazione come la biografia di Carlo Rambaldi: l'uso intelligente di materiali diversi, lo studio di soluzioni originali e l'impiego geniale della meccanica hanno creato un bestiario affascinante e immortale, elevandolo a maestro mondiale degli effetti visivi. Il Cinema La Compagnia, in collaborazione con la Fondazione Culturale a lui intitolata, ha deciso di raccontare il suo...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La materia dei sogni: Carlo Rambaldi, il meccanico di Hollywood al cinema La Compagnia

Notizie correlate

La ricerca del padre attraverso la materia dei sogni e il corpo dell’amoreUn gioco che facevo da bambino e che oggi continuo: nel cinema, fissare quel momento prima che si riaccendano le luci, la lunga scia dei titoli di...

“Send Help”: l'elogio della follia di Sam Raimi al Cinema La CompagniaFirenze, 23 febbraio 2026 - Tutto iniziò con una Super 8 comprata dal padre, in un piccolo sobborgo sui Grandi Laghi.

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Carlo Rambaldi. La materia dei sogni; Arriva a Firenze al cinema il Premio Oscar Mr Nobody Against Putin.