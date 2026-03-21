A Verona, un uomo di 81 anni è stato arrestato dopo una lite condominiale durante la quale ha tentato di colpire la vicina con una lancia. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine con l’accusa di evasione e minacce gravi aggravate. L’incidente si è verificato nel corso di una discussione tra condomini.

Eseguito un arresto per evasione e minacce gravi aggravate a Verona, dove un uomo di 81 anni è stato fermato dopo una lite condominiale. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio, quando l’anziano, già sottoposto agli arresti domiciliari, avrebbe aggredito una vicina di casa con un’arma artigianale. L’intervento degli agenti e la ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti delle Volanti è scattato intorno alle 14:45 a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa della Questura. La richiesta di aiuto riguardava una lite condominiale scoppiata per motivi considerati futili. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lite condominiale a Verona e follia di un 81enne che prova a colpire la vicina con una lancia: arrestato

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