All' università d' Annunzio si celebra la Giornata mondiale del servizio sociale 2026 con la ministra Locatelli

All'università d'Annunzio si tiene la Giornata mondiale del servizio sociale 2026, un evento che si svolge martedì 17 marzo nell'auditorium del Rettorato dalle 8,30 alle 17,30. L'iniziativa è organizzata dall’Ordine assistenti sociali d’Abruzzo in collaborazione con l’Ateneo teatino e altre università. Alla giornata partecipa anche la ministra Locatelli.

Il ministro per le Disabilità interverrà all'appuntamento di martedì 17 marzo organizzato dall’Ordine assistenti sociali d’Abruzzo Il tema del 2026 è "Co-costruire speranza e armonia" e si ispira alla filosofia africana dell'Harambee: un invito a "mettere insieme", a lavorare uniti. “È un appello che arriva da lontano e da una differente cultura - sottolinea in una nota la presidente dell'Ordine regionale, Francesca D’Atri - ma che risuona nella nostra comunità regionale e locale, nelle nostre città, nei nostri uffici, nei nostri servizi socio-sanitari, nei nostri servizi territoriali, nei nostri servizi della giustizia e in tutti i luoghi in cui legli assistenti sociali accompagnano ogni giorno le persone fragili, offrendo accoglienza, ascolto, empatia nonché prestazioni, interventi e servizi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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