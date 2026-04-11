Milano verso la fine del gemellaggio con Tel Aviv Fiano | Se voglio lasciare il Pd? Difficile rimanere

A Milano si avvicina la fine del gemellaggio con Tel Aviv dopo che il Partito Democratico ha chiesto al sindaco di interrompere il rapporto tra le due città. In questo contesto, Emanuele Fiano, esponente del PD e di Sinistra per Israele, ha dichiarato di considerare l’ipotesi di lasciare il partito. La discussione riguarda la possibilità di un allontanamento all’interno del panorama politico locale e nazionale.

Emanuele Fiano, esponente del Pd e di Sinistra per Israele, dopo che il Partito ha chiesto al sindaco di Milano Beppe Sala di interrompere il gemellaggio tra il capoluogo lombardo e Tel Aviv, sta valutando se lasciare il Pd. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Emanuele Fiano verso l’addio al Pd, scontro sul gemellaggio con Tel Aviv: “Difficile restare nel partito” Leggi anche: Pd, Fiano verso l’addio: “Dem Milano per stop gemellaggio Tel Aviv, impossibile restare” Temi più discussi: Fiano verso l'addio al Pd. Stop al gemellaggio Milano-Tel Aviv? Difficile rimanere in un partito così; Emanuele Fiano verso l’addio al Partito Democratico, il no al gemellaggio con Tel Aviv apre la frattura; Il dem Emanuele Fiano verso l'addio al Pd: Impossibile rimanere in un partito in cui si sceglie di cancellare il gemellaggio con Tel Aviv; Fiano verso l'addio al Pd: Impossibile restare in un partito così. Milano verso la fine del gemellaggio con Tel Aviv, Fiano: Se voglio lasciare il Pd? Difficile rimanereEmanuele Fiano, esponente del Pd e di Sinistra per Israele, dopo che il Partito ha chiesto al sindaco di Milano Beppe Sala di interrompere il gemellaggio tra il capoluogo lombardo e Tel Aviv, sta ... fanpage.it Emanuele Fiano verso l’addio al Pd, scontro sul gemellaggio con Tel Aviv: Difficile restare nel partitoEmanuele Fiano verso l’addio al Pd, scontro sul gemellaggio con ...L'ex parlamentare contesta la richiesta del partito di sospendere il gemellaggio tra Milano e la città israeliana ... ilfattoquotidiano.it Tel Aviv ha un sindaco laburista, Ron Huldai, tra i principali oppositori di Netanyahu, e la città è storicamente il cuore della sinistra laica israeliana e delle proteste anti-Netanyahu. Che senso ha interrompere il gemellaggio con Milano x.com Sala tra il Remigration summit a Milano, i taser e Tel Aviv. E Fontana attacca: «La sinistra milanese è poco sinistra» - facebook.com facebook