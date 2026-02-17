Sagra delle Sagre Piazza Lega | Il rinnovo del bando sia un vero rilancio
Mauro Piazza, consigliere regionale della Lega, ha criticato il rinnovo del bando della Sagra delle Sagre perché, secondo lui, rischia di diventare solo una formalità amministrativa. La storica manifestazione valsassinese, che attira ogni anno migliaia di visitatori, ha bisogno di un vero impulso per ripartire, afferma Piazza. Nel suo messaggio, invita gli organizzatori a usare questa occasione per portare novità e miglioramenti concreti alla festa.
"Le eccellenze valsassinesi al centro: la Sagra non può snaturarsi. E una pausa di riflessione non sarebbe un fallimento, ma un atto di responsabilità" “La Sagra delle Sagre non sia la ripetizione dell'identico. Bene se si fa, ma il rinnovo del bando deve rappresentare una vera occasione di rinnovamento, non un semplice passaggio burocratico. La fretta non ci sia cattiva consigliera”. Piazza richiama l'importanza economica dell'evento per il territorio, sottolineando come la programmazione debba essere seria e mirata: “Parliamo di un evento svolto in un periodo dell'anno che genera ricadute importanti per il territorio.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Pratobuscante, "il bando per la gestione non c'è. E la Sagra delle Sagre?"Pratobuscante ha denunciato che il bando per la gestione dell’area non è stato pubblicato, sollevando dubbi sulla futura organizzazione della Sagra delle Sagre.
La Sagra delle Sagre "non si tocca": Zamperini rassicura la ValsassinaGiacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Montagna, ha annunciato che la Sagra delle Sagre si terrà anche nel 2026, rispondendo alle voci di una possibile cancellazione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
