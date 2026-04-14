Lega a Milano | Bardella e il nuovo fronte sovranista contro l’UE

La Lega di Milano annuncia una manifestazione in piazza Duomo sabato 18 aprile alle 15, con un focus sulla questione sovranista e il rapporto con l’Unione Europea. La mobilitazione si inserisce in un contesto di tensioni interne al partito, che si sono accentuate dopo alcuni scontri con l’amministrazione statunitense, guidata dall’ex presidente. L’evento si propone di riunire i sostenitori e di definire una linea politica più netta su temi di identità e sovranità.

La Lega si prepara a una sfida identitaria in piazza Duomo a Milano il prossimo sabato 18 aprile alle ore 15, cercando di ridefinire la propria posizione dopo le recenti frizioni con l’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump. Il raduno milanese, che vede come ospite d’onore Jordan Bardella, candidato per l’Eliseo, punta su temi caldi come la gestione dei flussi migratori e la stabilità economica europea. Il nuovo asse sovranista tra Milano e l’Europa. Il della destra continentale sta subendo una trasformazione radicale. Dopo la recente sconfitta elettorale subita da Viktor Orbán in Ungheria, il baricentro sembra spostarsi verso altri leader.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lega a Milano: Bardella e il nuovo fronte sovranista contro l’UE Vannacci entrato nel gruppo europeo Esn, gruppo sovranista di AfD, il generale: “Difenderemo sovranità nazionale contro federalismo Ue”“Io al momento non faccio parte di nessuna coalizione, il mio partito non fa parte di nessuna coalizione. Asse Meloni-Merz e Belgio sulla competitività: l’Italia guida il fronte Ue contro il caro-energia e i diktat greenSiamo alle conclusioni: non più vaghe promesse, ma fatti concreti e una leadership italiana che detta l’agenda a Bruxelles.