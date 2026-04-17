La guerra contro il tempo per il futuro dell’Ucraina

All'inizio del conflitto in Ucraina, molte analisi indicavano che l'esercito russo avrebbe potuto essere sconfitto se le ostilità fossero durate a lungo. Ora, con mesi di guerra alle spalle, si continua a seguire con attenzione l'evolversi della situazione, mentre le forze coinvolte affrontano una sfida in cui il tempo rappresenta una variabile cruciale. La questione del futuro del paese rimane strettamente legata alla durata e agli sviluppi del conflitto.

Festa della Liberazione! Regala 50.000 articoli gratis a chi vuoi entro il 25 aprile. Stavolta sei tu a scegliere. Il tempo è la linea rossa della guerra in Ucraina. All’inizio del conflitto abbiamo letto tutti le analisi che davano per spacciato l’esercito russo in caso di prolungarsi delle ostilità. Si diceva che l’economia russa non avrebbe retto o, addirittura, che ci sarebbe stata una rivolta contro Vladimir Putin e la sua guerra di espansione. Poi il trascorrere dei mesi è diventato favorevole al Cremlino, in fondo possono contare su una popolazione quattro volte superiore all’Ucraina, sull’abbondanza di risorse sul proprio territorio e a una rete di triangolazioni con Paesi ricchi e potenti (Cina e India soprattutto) che continua a garantirgli un afflusso costante di denaro e di merci sottoposte a sanzioni.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Se entrano in Ucraina è guerra”: il messaggio di Orbán all’UE

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Leggo di una supposta intelligence Ucraina che scheda e analizza i partecipanti a @la_Biennale. A parole dice di usare solo fonti aperte però in realtà dice di avere informazioni riservate. Sto depositando interrogazione al Ministero dell'Interno e mi riservo alt x.com