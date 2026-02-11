Guerra Ucraina Sasso Futuro Nazionale | Invio armi aiuta solo Zelensky prolungando la guerra – Il video
Il senatore di Futuro Nazionale, Sasso, torna a criticare l’invio di armi in Ucraina. In un video pubblicato oggi, afferma che continuare a sostenere le armi aiuta solo il presidente Zelensky e prolunga il conflitto. Sasso sottolinea di essere coerente, a differenza di chi in passato ha detto di voler fermare le forniture e poi ha cambiato posizione votando a favore. La polemica sulla linea italiana nella guerra ucraina si fa sempre più accesa.
(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 "Siamo coerenti, a differenza di chi per una vita ha detto 'stop armi a Zelensky' e poi puntualmente ha votato a favore. Se avessero tolto gli aiuti militari, lasciando soltanto gli aiuti per la popolazione civile avremmo votato a favore. Perché per noi prolungare questo conflitto, che purtroppo è già deciso, non aiuta assolutamente il popolo ucraino, aiuta la posizione personale di un leader che non è più popolare nel suo Paese e che teme di andare alle elezioni che sono tuttora impedite grazie ad una legge marziale che è in vigore in Ucraina" così il deputato Sasso di Futuro Nazionale.🔗 Leggi su Open.online
