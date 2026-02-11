Guerra Ucraina Sasso Futuro Nazionale | Invio armi aiuta solo Zelensky prolungando la guerra – Il video

Il senatore di Futuro Nazionale, Sasso, torna a criticare l’invio di armi in Ucraina. In un video pubblicato oggi, afferma che continuare a sostenere le armi aiuta solo il presidente Zelensky e prolunga il conflitto. Sasso sottolinea di essere coerente, a differenza di chi in passato ha detto di voler fermare le forniture e poi ha cambiato posizione votando a favore. La polemica sulla linea italiana nella guerra ucraina si fa sempre più accesa.

(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 "Siamo coerenti, a differenza di chi per una vita ha detto 'stop armi a Zelensky' e poi puntualmente ha votato a favore. Se avessero tolto gli aiuti militari, lasciando soltanto gli aiuti per la popolazione civile avremmo votato a favore. Perché per noi prolungare questo conflitto, che purtroppo è già deciso, non aiuta assolutamente il popolo ucraino, aiuta la posizione personale di un leader che non è più popolare nel suo Paese e che teme di andare alle elezioni che sono tuttora impedite grazie ad una legge marziale che è in vigore in Ucraina" così il deputato Sasso di Futuro Nazionale.🔗 Leggi su Open.online

Sasso della Lega ha espresso il proprio dissenso riguardo all’invio di armi e fondi a Zelensky, chiedendosi quale sia l’interesse nazionale.

Durante la discussione sull'invio di armi in Ucraina, il leader di Italia Viva, Conte, ribadisce la coerenza della posizione del governo, mentre la Lega, inizialmente contraria, si pronuncia successivamente a favore.

