Hegseth ne combina un’altra | dice di citare un versetto della Bibbia ma in realtà è una frase tratta dal film Pulp Fiction

Un episodio recente ha coinvolto Pete Hegseth, segretario alla Difesa, noto per definirsi un fervido credente e appassionato di Bibbia. Durante un intervento pubblico, ha citato un versetto biblico, ma si è scoperto che la frase utilizzata proveniva in realtà dal film Pulp Fiction. L’episodio ha sollevato attenzione sulla sua conoscenza delle scritture e sulla precisione delle citazioni utilizzate in contesti ufficiali.

Da sempre Pete Hegseth, segretario alla Difesa, si definisce un fervido credente nonché un esperto della Bibbia. Peccato che, da ieri, molti non ne siano più convinti. Questo perché il fedelissimo di Donald Trump, durante un incontro al Pentagono in cui intendeva spiegare come le Sacre Scritture starebbero guidando i militari americani in Iran, ha pensato bene di citare quello che credeva essere un versetto biblico, utilizzato da una delle unità coinvolte nei combattimenti, senza avere la benché minima idea che, in realtà, stava ripetendo un monologo tratto dal film Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Un dialogo diventato cult, solo vagamente ispirato alla Bibbia, che, ironia della sorte, non viene neppure pronunciato da un personaggio positivo, ma dal killer Jules, interpretato da Samuel L.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Hegseth ne combina un’altra: dice di citare un versetto della Bibbia, ma in realtà è una frase tratta dal film Pulp Fiction Notizie correlate Pensa di citare la Bibbia invece è una frase di Pulp Fiction, la gaffe di Pete Hegseth(Adnkronos) – Pensava di citare la Bibbia invece stava riportando una battuta di Pulp Fiction. Pete Hegseth confonde versetto della Bibbia e cita quello di Pulp Fiction, errore nella preghiera al PentagonoIl segretario alla Difesa degli Usa Pete Hegseth avrebbe citato per errore il falso versetto della Bibbia che compare nel film Pulp Fiction durante... Aggiornamenti e contenuti dedicati La gaffe di Hegseth, capo del Pentagono: vuole citare la Bibbia, ma è una scena di Pulp FictionDurante una funzione religiosa il segretario alla Difesa ha letto il versetto Ezechiele 25:17. Non quello vero, ma la versione rivista del film di Tarantino ... unionesarda.it La gaffe di Hegseth, pensa di citare la Bibbia ma è Pulp fiction di TarantinoIl segretario alla Difesa ha recitato un adattamento del monologo Ezechiele 25:17. Il brano usato dal regista per il suo film è un collage di brani sacri tra cui il versetto del profeta ... today.it