Francia il piano sovranità digitale accelera | addio a Windows nella PA entro l’autunno Spazio a sistemi operativi open source

Nel mese di aprile, durante un incontro tra vari ministeri a Bercy, la Direzione interministeriale per il digitale francese ha richiesto alle amministrazioni di smettere progressivamente di usare Windows. La decisione fa parte di un piano per rafforzare l’uso di sistemi operativi open source nella pubblica amministrazione e dovrebbe essere completata entro l’autunno. La misura mira a ridurre la dipendenza da software proprietario nel settore pubblico.

Nei primi giorni di aprile, durante un seminario interministeriale a Bercy, la Direzione interministeriale per il digitale francese ha chiesto ai ministeri di abbandonare gradualmente Windows. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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